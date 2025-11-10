Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen 'Uluslararası Tarsus Festivali', 3 gün süren dolu dolu etkinliklerin ardından renkli görüntülerle sona erdi.

MERSİN (İGFA) - Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan kadim kent Tarsus, 3 gün boyunca kültür, sanat ve eğlence dolu anlara tanıklık etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen festival, her yaştan vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içinde tamamlandı.

TARSUS BU YIL DA FESTİVALE DOYDU

Festivalde; gastronomiden dans gösterilerine, söyleşilerden konserlere, atölyelerden çok çeşitli stantlara kadar birçok farklı etkinlik katılımcılarla buluştu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan programlarda, kentin dört bir yanında kurulan sahneler ve etkinlik alanları dolup taştı.

Kent meydanlarında ve tarihi sokaklarda sahne alan yerli ve yabancı dans grupları, geleneksel müzikler eşliğinde izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yüzlerce dansçının sergilediği gösteriler Tarsus'u adeta bir karnaval alanına dönüştürdü. Yaş gruplarına göre düzenlenen atölye çalışmaları, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gördü.

Gastronomi etkinliklerinde Tarsus'un kendine özgü lezzetleri tanıtılırken, kültür, sanat, sağlık ve edebiyat söyleşilerinde katılımcılar alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Tarsus'un tarih kokan atmosferinde gerçekleşen festival, hem kent sakinlerine hem de çevre illerden gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.