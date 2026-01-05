Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Bursa'da yoğun talep üzerine şube açma kararı aldıklarını açıkladı. Ulutürk, kısa süre içerisinde siyasi çekişmelerin dışında, politize olmamış, şeffaf, güvenilir ve temsilde etkili bir yapıyla, dağınık halde bulunan Bulgaristan Türklerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da çeşitli temaslarda bulunan Başkan Ulutürk, kentin Bulgaristan Türkleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bursa her ne kadar Anadolu'da yer alsa da demografisi, kültürü, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla tam anlamıyla bir Balkan şehridir. Dolayısıyla yalnızca Bulgaristan Türkleri'nin değil, tüm Balkan Türkleri ve Müslümanlarının kalbi Bursa'da atmaktadır. Rumeli camiasına yön veren en önemli şehirlerden biri olmuştur ve bu durum tarih boyunca hiç değişmemiştir.'

'SOYKIRIM MAĞDURLARI VE BELENE GAZİLERİ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin 20. Olağan Genel Kurulu için Bursa'ya geldiklerini belirten Ulutürk, kongre öncesi ve sonrasında Bulgaristan Türkleri'nin kanaat önderleri, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Bu görüşmelerde camianın her geçen gün etkisini kaybettiğine ve parçalanmış bir yapıya dönüştüğüne dair ciddi kaygılar dile getirildiğini vurgulayan Ulutürk, şu ifadeleri kullandı:

'Yıldırım Belediyesi Yunus Emre Spor Kompleksi önünde, 1984 soykırımı mağdurlarımızın ve Belene Gazilerimizin saatlerce soğukta ve yağmur altında bekletildiğine şahit olduk. Bu insanlar her türlü kongrenin, siyasi hesabın ve kişisel planın üzerindedir. Bizler bu dava için varız. Bu davanın gerçek kahramanları onlardır. Onlar olmasaydı ne BULTÜRK olurdu ne de BALGÖÇ.'

'ÖNCE DAVA, ÖNCE CAMİA'

Sivil toplum kuruluşlarının önceliğinin temsil ettikleri insanlar olması gerektiğini vurgulayan Ulutürk, 22 yıldır Bulgaristan Türkeri'nin ticarette, siyasette ve bürokraside daha fazla yer alması için çalıştıklarını belirtti.

'Bu hedefler hiçbir zaman kişisel çıkarlarla örtüşmedi. Ne bir kişinin ne de bir grubun menfaati, Bulgaristan Türkeri'nin menfaatinden önemli değildir. Bursa'da yaptığımız görüşmelerde, kurumsal yapıların zayıfladığı, buna karşın kişisel hesapların öne çıktığı yönünde ciddi geri dönüşler aldık.'

TALEP BURSA'DAN GELDİ

BULTÜRK'ün bugüne kadar Bursa'da şubeleşmeyi planlamadığını ifade eden Ulutürk, bu kararın tamamen Bursa'daki Bulgaristan Türkleri'nin talebiyle şekillendiğini vurguladı:

'Bursa'da güçlü STK'ların ve SİAD'ların varlığı nedeniyle yeni bir yapıya ihtiyaç olmadığını düşünüyorduk. Ancak görüştüğümüz her hemşerimiz aynı sorunları dile getirdi. Şubeleşme fikri ilk kez bu görüşmeler sırasında gündeme geldi. Bu talep bizden değil, Bursalı Bulgaristan Türklerinden geldi.'

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İstişare toplantılarında önemli mesafe kat ettiklerini belirten Ulutürk, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bursalı hemşerilerimiz; günlük siyasi çekişmelerden uzak, şeffaf, güvenilir ve temsilde güçlü bir yapı istiyor. Genel Merkezimizin ilke ve ülküleri doğrultusunda, ancak kendi tüzüğü ve yapılanmasıyla, dağınık halde bulunan Bulgaristan Türkleri'ni bir araya getirecek bir yapı için çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde somut adımlar atacağız.'