Malatya Büyükşehir Belediyesi, deprem sonrası altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. 95 kilometrelik içme suyu hattı yenileniyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) 8 milyon avro bedelli Battalgazi-Yeşilyurt içme suyu şebekesi rehabilitasyon ve ölçülebilir alt bölge inşaatı' kapsamında Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) 7 bölgeden oluşan içme suyu şebeke hattı kapsamında farklı çaplarda Düktil ve OPVC boru tiplerinde yaklaşık 95 kilometre hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında 36 kilometre ev bağlantı borusu ve abone bağlantısı, 387 hat vanası ve 80 adet yangın hidrantı imalatı da gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında birinci bölgede Atatürk, Gazi, Cumhuriyet, Koşu, Merkez Fatih, Yeşilkaynak ve Kiltepe mahallelerinde 28 kilometre, ikinci bölgede Paşaköşkü, Hacıabdi, Küçük Mustafa Paşa, Ataköy, Nuriye, Hamidiye, Büyük Mustafa Paşa, Aslanbey ve Cevherizade mahallelerinde 14 kilometre, üçüncü bölgede ise Selçuklu, Hanımınçiftliği ve Battalgazi mahallelerinde 9 kilometre imalat çalışması yürütülüyor.

Projeyle ilgili bilgi alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ve Yeşiltepe bölgesi muhtarlarıyla birlikte Koşu Mahallesi'nde devam eden hat döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Er, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, 'Göreve geldiğimizde Malatya'nın altyapısını rehabilite edeceğiz dedik. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde altyapıya büyük yatırımlar yapıyoruz. 2025 yatırım programımız kapsamında MASKİ'nin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi çalışmaları 4,4 milyar lirayı buluyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Sami Er, 95 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesi kapsamında 7 bölgede 600 milyon liralık bir yatırımın yapıldığını kaydederek, '2025 yılı yatırım programımız 4.4 milyar lira. Toplamda bin 50 kilometrelik bir altyapı yenilemesi yapılıyor' dedi.