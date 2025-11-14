İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZOTAŞ'a yönelik 305 milyon TL'lik ecrimisil ve haciz işlemleri, mahkeme kararıyla durduruldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) hakkında uyguladığı 305 milyon TL'lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine yönelik haciz işlemleri mahkeme tarafından durduruldu. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İZOTAŞ'ın başvurusunu değerlendirerek belediyenin işlemlerinin yürütmesini geçici olarak durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında, belediyenin uyguladığı ecrimisil ve haciz işlemlerinin şirketin mali yapısını bozabileceği, bunun şehirlerarası yolcu taşımacılığında aksamalara yol açabileceği belirtildi. Kararda, işlemlerin yürürlüğe girmesi hâlinde terminaldeki yolcu ve sefer akışının olumsuz etkileneceği ve doğrudan İzmir halkına yansıyacak sonuçlar doğuracağı vurgulandı.

İZOTAŞ yönetimi, daha önce pandemi etkisiyle oluşan gelir kayıpları nedeniyle sözleşme süresinin uzatılması için mahkemeye başvurmuş ve mahkeme, işletmenin faaliyetlerine devam etmesine karar vermişti.

Yeni kararda da bilirkişi incelemesi tamamlanıncaya kadar belediyenin işlemlerinin durdurulmasına hükmedildi.

Mahkeme, kamu hizmeti niteliği taşıyan şehirlerarası yolcu taşımacılığının olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekerek, şirketin telafisi güç zararlara uğrayabileceğini belirtti.