KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binalar ile vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalarda son olarak Değirmendere Yalı Mahallesi Leyla Atakan Caddesi No.16, Yalı Mahallesi Faruk Demirer Sokak No. 69 adresinde ile Güneş Veteriner Kliniği yanında bulunan metruk binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemini belediye ekipleri tarafından tamamlandı.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte; ilçe genelinde, sosyal riskler oluşturan ve metruk ya da orta hasarlı olup güçlendirmesi ve onarımı yapılmayan 152 yıkılıp enkazı kaldırılmış oldu.