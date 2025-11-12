Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından '250 Mahalle ve Mezrada 250 bin Metrekarelik 'Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm' projesi kapsamında Akçadağ Ancar Mahallesi'nde 21 bin dekar alanın ve 12 mahallenin sulamasına katkı sağlayacak önemli bir destekte bulunuldu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi kapsamında tarımsal üretime destekler sürüyor.

Sürdürülebilir tarımsal üretim için modern sulama projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda, maliyeti 70 milyon lira olan borular, düzenlenen törenle üreticilere teslim edilirken, sulama suyunun hem ekonomik hem de verimli kullanılması sağlandı.

Bu kapsamda Akçadağ ilçesi Ancar Mahallesi'nde düzenlenen törenle üreticilere sulama suyu boruları verildi.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra, Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal ve MHP Akçadağ İlçe Başkanı Sami İlhan ile birlikte muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, boru dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 'Malatya'mızın geleceği için son derece önemli bir adımı birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz bir taraftan yaralarını sararken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın çok yoğun gayretleri; bizlerin burada siyasetimizin, Cumhur İttifakımızın, bürokratlarımızın özellikle valimizle, kaymakamlarımızla birlikte bir sinerji oluşturduk, şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Şehrin her tarafı şantiye; 1200 lokasyonda inşaat var. Bir taraftan şehrin yaralarını sararken bir yandan da şehrin normalleşme için belediyeciliğin hizmetleri hatta bizim ötemizde olan birtakım hizmetlerle ilgilendiğimizi biliyorsunuz. Dünyada bir küresel ısınma var. Türkiye'de özellikle küresel ısınmanın ve kuraklığın yansımaları en çokta bizim bu bölgede; Konya, Malatya ve Elazığ'da çok ciddi sıkıntılar var. Bu sene bir zirai don yaşadık. Cumhurbaşkanımız ile hemen görüştük, Tarım ve Orman Bakanımız Malatya'ya geldi, şu anda üreticilerimizin zararlarını giderecek ödemeler yapılıyor. Bu büyük bir nimet. Dünyada afetler oluyor, Türkiye'miz kadar operasyonel, anında müdahale eden bir ülke göremiyorum. Biz ev yapıyoruz. Malatya'da 103 bin 500 bağımsız bölüm devlet eliyle yapılıyor. Emlak Konut, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm ile birlikte 120 bin konut ve iş yeri inşa ediliyor. Çok büyük bir operasyon' ifadelerini kullandı.

Tarımsal sulamaya büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Er, şunları kaydetti: 'Tarımsal sulamayı çok önemsediğimizi eski muhtarlarımızda bilir. 2010 yılında sulama seferberliği ilan etmiş, 'Kentten köye dönüş' projesini hayata geçirmiştik. Araziler sulandıkça, toprak suyla buluştukça, verim arttıkça insanlarımız köylerine gelmeye başladılar. Biz bir taraftan belediyenin ve şehrin işleriyle uğraşırken köylümüzü de ihmal etmiyoruz, çok önemsiyoruz. Bu sene küresel ısınmaya karşı, 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele' kapsamında sulama altyapısını güçlendirmek için çalışma başlattık. Malatya'mız için 250 bin metre uzunluğunda boru aldık ve 250 farklı noktada uygulamalarımız var. Proje yapabildiğimiz yerleri yapıyoruz, diğer noktalarda da Köylü-Devlet uygulamalarımız var. Bu bölgede de 12 mahallede 25 bin metre boru döşeniyor. Önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte müşterek iş birliği yaparak çok daha büyük arazileri sulayama imkânına kavuşacağız. Sizlerle tokalaşırken ellerimizde nasırları gördüm. Buna duyarsız kalamayız. Her alanda olduğu gibi sulama alanında da köylülerimize her türlü gayreti göstereceğiz' dedi.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise 'Bir şehri imar ediyoruz. Bir taraftan kazıyoruz, beton döküyoruz, çalışıyoruz ama bir taraftan da sosyal, kültürel ve tarımsal faaliyetlere de destek sağlamaya devam ediyoruz. Tarımsal faaliyetin üzerinde bir etkinliğin gösterilmesi gerçekten hepsiyle birlikte yekûn bir halede hareketle yapılan faaliyetleri gösteriyoruz. Bir tarafımız eksik kalmıyor. Sportif ve kültürel faaliyetlerle birlikte tarımı da destekliyoruz. Malum biz bir tarım memleketeyiz, kayısı üretimiyle geçimini sağlayan bir ilçeyiz. Bu noktada Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyoruz. Kaba sulamayla giden sistemi kapalı sulama sistemine geçirerek daha ekonomik bir sulama sistemi hayata geçirildi. Köylümüz daha fazla verim alacak, daha etkin bir sulama yaparak suyu daha verimli kullanacak' dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök ise Malatya'nın her noktasında şantiye olduğunu ve binaların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: 'Bir kentte yıkımın ardından bu kentin şantiye alanına dönüşmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu noktada şantiye görünümünde olan şehirler, yıkımdan sonra sessizlikle değil gürültüyle doğarlar. Toz, mikser, beton olması kaosun değil şehrin yeniden doğuşunun simgesidir. Bu noktada da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz. Kültür festivali, gastronomi ve imar belediyeciliği ile tarımsal hizmetler alanında yaptığınız çalışmalar, Cumhur İttifakının bir yüzünün merhamet bir yüzünün hizmet olduğunun kanıtıdır.'

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş da 'Göreve başlayalı 20 ay oldu. Bize gelen bütün istekleri Büyükşehir Belediyesi ile çok güzel organize ve koordine ediyoruz. Bu alanda şu anda 42 sulama havuzunun tadilat ve tamiratı yapıldı. Birçok havuzun temizliği gerçekleştirildi. 2025 yılında 21 bin 700 sulama borusu dağıtımı ve gömülümünü yaptık. 2024 ve 2025 yılında 40 bine yakın sulama borusunu dağıttık ve vatandaşlarımız kapalı sulama sistemine geçmesini sağladık. Bu anlamda Sami başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Yol, MASKİ ve sulama anlamında çok güzel işler yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Ancar Mahalle Muhtarı Ali Korkmaz ise 'Ancar mahallemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Yıllardır özlemini çektiğimiz, tarımın bereketini artıracak sulama sistemi yatırımı artık mahallemizle buluşuyor. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum' dedi.

Akçadağ ilçesinde 12 mahalleye 25 bin 230 metre tarımsal sulama borusu verildi. Ancar Mahallesi'ne ise 3 bin 500 metre tarımsal sulama borusu tahsis edildi. Yapılan bu yatırımın faaliyeti geçmesiyle 960 çiftçi ailesi projeden faydalanacak. Bunun yanında 21 bin dekar tarım arazisi yeterli sulamaya kavuşmuş olacak.