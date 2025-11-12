Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Dilovası'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili yürütülen adli soruşturmada 7 şüphelinin tutuklandığını, 4 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinn hayatını kaybettiği iş yeri yangınıyla ilgili adli süreçte önemli gelişmeler yaşandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Bakan Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirterek, 'Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Soruşturma adli mercilerce kapsamlı şekilde sürdürülüyo.r