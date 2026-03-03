Drone taramalarında İzmir Körfezi'nde bir kez daha mazot ve yağ atığı tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, denetim yetkisi başvurularının Bakanlık tarafından reddedildiğini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen rutin drone taramalarında dış kaynaklı mazot ve yağ atıkları bir kez daha görüntülendi.

Tersane bölgesi ile Karşıyaka Anıt arasında kayda geçen kirliliğin, gemi, liman ve tersane faaliyetlerinden kaynaklandığının değerlendirildiği bildirildi.

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen hava destekli izleme çalışmaları kapsamında, yalnızca geçtiğimiz kasım ayından bu yana 6'ncı kez benzer kirlilik vakasının tespit edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nin yeniden kirletilmesine tepki gösterdi. Başkn Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, körfeze atık bırakan kuruluşları denetleme yetkisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını ancak bu talebin 27 Aralık 2024 tarihinde reddedildiğini açıkladı. Denetim yetkisinin Bakanlıkta olduğunun kendilerine tebliğ edildiğini belirtti.

Yeni kurulacak körfez izleme sisteminin devreye girmesiyle birlikte yetki başvurusunu yeniden yapacaklarını ifade eden Başkn Tugay, Bakanlığa ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak körfezin daha fazla kirletilmemesi için caydırıcı cezaların uygulanmasının zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Başkan Tugay, gerekli tedbirler alınana kadar sürecin takipçisi olacaklarını ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.