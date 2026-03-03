Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri saymakla bitmiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Genç dostu faaliyetler, okullar, akıl küpleri, teknoloji atölyeleri, TEKNOFEST destekleri, öncü ve örnek Kayseri Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, konserler, doğa yürüyüşleri, İngilizce kampları, sosyal tesislerde yer alan farklı kurslar, futbol turnuvaları, yaz sinemaları gibi ayrıcalıklı hizmetler, Melikgazi'de gençlerle buluşuyor.

Gençliğe değer katan öncü projelerle adından söz ettiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek onları 'en' güzel hizmetlerle buluşturmak için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyleyerek şunları ifade etti: 'Umudumuz, geleceğimiz, güçlü Türkiye'nin mirasçıları gençlerimiz: Onlar her şeyin en özelini, en güzelini hak ediyorlar. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizi geliştirecek, sosyalleştirecek, değer katacak, eğitecek, öğretecek, eğlendirecek, kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklarını koruyacak birbirinden farklı hizmetlerle her zaman onların yanlarındayız.

Gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek, gelişimlerine ne kadar katkı sağlarsak geleceğin Türkiye'sine büyük ve önemli bir hizmet sağlamış oluruz. Ülkemizin adını göklere taşıyacak, dünyaya tanıtacak, göğsümüzü gururla kabartacak nitelikli bireyler olmaları için var gücümüzle yanlarındayız. Bu kapsamda Melikgazi'mizde gençlerimize yönelik önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz.

Konserler, doğa yürüyüşleri, İngilizce kampları, futbol turnuvaları, sosyal tesislerimizdeki çeşitli kurslarımız, yaz sinemaları gibi sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra rekor sayıda okullar, ilçenin her köşesini donatan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, teknoloji atölyeleri, rekor bütçe ayırdığımız TEKNOFEST destekleri, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, Valiliğimizin himayelerinde hayata geçen GÖKTİM Melikgazi gibi ileri görüşlü hizmetlerimizle de buradayız! Geleceğin Melikgazi'sine, geleceğin Türkiye'sine imzasını atacak gençlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.'