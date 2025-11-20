Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından düzenlenen 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' konserinde sahne alan çocuk korosu sanatçılarını ve ailelerini kabul etti.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Sanat Merkezi tarafından 8 Kasım'da koro üyeleri tamamen çocuklardan oluşan 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' konseri düzenlendi.

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen ve ayakta alkışlanan konser sonrası koroda yer alan çocuklar, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Çocuklar, Başkan Er'e konsere katkısı ve desteği dolayısıyla teşekkür ederken, ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Arkadaşları adına konuşan 8 yaşındaki Aslı TalyaTulaz, 'Büyükşehir Belediye Başkanım Sami Amca; Malatya'nın deprem sonrasında yeniden imarı ve ayağa kalkması için bu kadar yoğun çalışma temposunun olduğu bir dönemde biz çocukları da unutmayarak, bize bu konser etkinliğimiz için böylesine kıymetli bir imkân sağladınız. Hocalarım ve arkadaşlarım adına size sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Sami Amca' ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konserdeki performanslarından dolayı minik yürekleri tebrik ederek, 'O gün beni çok coşturdunuz. Hayatımda hiç halay çekmemiştim, sizlerle sahnede oyununuza eşlik etmek beni mutlu etti.. Sahne kostümleriniz çok güzeldi. Çok başarılıydınız. Beraber daha çok program yapacağız. Size teşekkür ediyorum buraları renklendirdiniz. İyi ki varsınız. Bunu geliştirip, daha çok konser vereceğiz' diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde aldıkları eğitimle 'Küçük Kalplerden Büyük Ezgiler' konserinde sahne alan çocuklara sertifika vererek, satranç takımı hediye etti. Başkan Er, sertifika verdiği çocuklarla önce tek tek sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Sertifikasını alan İmranur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.