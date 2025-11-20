İstanbul'da Maltepeli anneler ve çocukları İstanbul Modern'de sanat eğitimine katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi ile Türkiye'nin ilk ve modern çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern tarafından 'Anne Çocuk Sanat Eğitimi Programı' düzenlendi.

Sanat eğitiminde fırsat eşitliğini artırmayı amaçlayan programla çocukların sanatsal gelişimi desteklenirken, annelerin de sosyal yaşama aktif katılımı teşvik edildi.

Çağdaş sanat ile izleyiciler arasında güçlü bağlar kurmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ücretsiz yapılan programa 4-6 yaş grubu çocuklar ve anneleri katıldı. İki aşamalı olarak planlanan programın ilk aşaması Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki Çocuk Kütüphanesi'nde önceki günlerde gerçekleşti. Müze nedir, ne işe yarar gibi temel kavramlar üzerine düşünmeyi sağlayan saha çalışmasının ardından katılımcılar kendi müze fikirlerini geliştirdi. Programın ikinci ayağında dün katılımcılar İstanbul Modern'i ziyaret etti. İstanbul Modern'in koleksiyon sergisini gezerek sanat yapıtlarıyla tanışan çocuklar ve anneleri müzenin atölyesinde kendi sanat üretimlerini gerçekleştirdi.