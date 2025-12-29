Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı, yaralı güvenlik güçlerine acil şifa diledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da bu sabah düzenlenen DEAŞ operasyonunda şehit olan polisler için taziye ve başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şehit emniyet mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatı ve milletimize başsağlığı diledi.

Yaralanan polisler için de Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil şifalar temenni ettiğini belirttiği mesajında, 'Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/2005579615088070921