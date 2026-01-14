Yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan da yolda kalmış vatandaşlar ile hastahanelere ve sağlık ekiplerine ulaşımda zorlanan vatandaşlara yardımda bulunuyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu hava şartlarına rağmen ekipler, yol açma çalışmalarının yanı sıra yolda mahsur kalan ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım ediyor.

MAHSUR KALAN ARAÇ VE PERSONELLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Arapgir ilçesi Gözeli Mahallesi'nde Karayolları 85. Şube Şefliğine ait araç ve personellerin yol açma çalışmaları sırasında karda mahsur kaldıkları bilgisi alındıktan sonra, Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından acil olarak çalışmalara başlanıp mahsur kalan personeller ile kara saplanan araç kurtarıldı.

YOLDA KALAN ARAÇLAR KURTARILDI

Arguvan ilçesi Hakverdi Mahallesi yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan araçlar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

HASTA VATANDAŞLARA ZAMANINDA ULAŞIM SAĞLANDI

Kuluncak ilçesi Göğebakan Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki hasta vatandaşa, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu ulaşıma açmasının ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi Arguça Mezrası'nda da rahatsızlanan bir hasta ise ekiplerin koordineli çalışmasıyla tedavisinin yapılması için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

TİPİ NEDENİYLE AÇILAN YOLLAR YENİDEN KAPANIYOR

Özellikle ilçe grup yollarında yoğun mesai harcayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kısa sürede yeniden kapanan yolları tekrar tekrar açmak zorunda kalıyor. Çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülürken, vatandaşlara zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında vatandaşların can ve mal güvenliği için sahadaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.