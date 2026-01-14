Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırırken, hizmetlerden duyulan memnuniyet de her geçen gün artıyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü, 2025 yılında kent genelinde 3 bin 215 yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de ibadethanelerden üstgeçitlere, kırsal mahallelerden belediye hizmet binalarına kadar geniş bir alanda sürdürülen çalışmalar sayesinde hem mevcut yapılar daha güvenli hale getiriliyor hem de vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretiliyor. Yapılan hizmetlerin, doğrudan vatandaşın kullanımına yönelik olması ise kent genelinde olumlu karşılanıyor. 65 yaş üstü vatandaşların ve engelli bireylerin evlerinde alınan basit önlemlerle olası ev kazalarının önüne geçiliyor. Bu kapsamda 126 haneye tabure ve tutunma barı montajı yapıldı. Ekiplerce yaşlı ve engelli vatandaşların evlerindeki banyo içi sabit tutunma barı ve tabure, kaydırmaz paspas, harekete duyarlı aydınlatma ve tuvalet kenarına mafsallı tutunma barı gibi ihtiyaçları karşılanıyor.

İBADETHANELER DAHA KONFORLU VE KULLANIŞLI

Kent genelinde ihtiyaç duyulan cami ve cem evlerinde gerçekleştirilen bakım, onarım ve tadilat çalışmalarıyla ibadethaneler daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirildi. Akrilik halı döşemelerinden avlu düzenlemelerine, dış cephe boyalarından sundurma yapımına kadar birçok çalışma vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda hayata geçirildi. Yapılan düzenlemeler, ibadetlerini huzur içinde yerine getiren vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÜSTGEÇİTLERDE GÜVENLİK VE KONFOR ÖN PLANDA

Kent genelindeki üstgeçitlerde yapılan korkuluk, asansör camları, zemin ve merdiven onarımları sayesinde yayaların güvenliği artırıldı. Deforme olan alanlara hızlı müdahale edilmesi özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli vatandaşlar tarafından olumlu bulundu. Paslanmaya karşı yapılan boya ve koruma çalışmalarıyla üstgeçitlerin kullanım ömrü de uzatıldı.

KIRSAL MAHALLELERDE İHTİYACA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

Kırsal mahallelerde yapılan taş duvar, perde duvar, muhtarlık binası tadilatı, şadırvan ve depo yapımı gibi çalışmalar, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Bu hizmetler, kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirirken, mahallelerdeki ortak kullanım alanlarını da daha işlevsel hale getirdi.

BELEDİYE HİZMET BİNALARINDA KESİNTİSİZ HİZMET

Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binalarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları, kamu hizmetlerinin daha sağlıklı ve kesintisiz sunulmasına katkı sağladı. Spor tesislerinden itfaiye binalarına, gençlik merkezlerinden barınaklara kadar birçok noktada gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, hem personelin hem de hizmet alan vatandaşların memnuniyetini artırdı.