Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen yüksek teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon odaklı projeleri yerinde inceledi.

BURSA (İGFA) - Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve heyeti, BTSO tarafından yürütülen BUTEKOM, BUTGEM, Enerji Verimliliği Merkezi, Model Fabrika, Mutfak Akademi ve GUHEM gibi merkezleri ziyaret etti.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın sanayi gücünün Türkiye ekonomisindeki dönüştürücü rolüne dikkat çekerek, 'Bilgi ve teknoloji küresel ölçekte stratejik güç. Biz oyunu kuran tarafta olmalıyız. Bu vizyonu odalar olarak şehirlerimize taşımak en temel sorumluluğumuz' dedi.

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Bursa'nın sanayi ve üretimdeki gücünü örnek alarak, 'Doğunun gelişmekte olan sanayisini güçlendirmek için BTSO'nun başarılı uygulamalarını yakından takip ediyoruz. Bu ziyaret, Malatya'nın üretim potansiyelini artırmak açısından çok değerli' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın sanayi ve teknolojide öncü rolüne dikkat çeken Malatya TSO Meclis Başkanı Hakan Er ise, 'Bu projeleri Malatya'da da hayata geçirmek istiyoruz. Bursa ekosistemi üretimden eğitime, bilimden tasarıma kadar örnek alınacak düzeyde' dedi.