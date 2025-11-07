Türkiye'de lisanssız elektrik üretiminde kapasite kısıtları nedeniyle güneş enerjisi yatırımları yavaşlarken, Tek Enerji; Romanya, Kuzey Makedonya, Avusturya ve İtalya'da yeni GES projeleriyle yatırımcılara uluslararası ölçekte güçlü fırsatlar sunuyor.

BURSA (İGFA) - Yenilenebilir enerji alanında önemli projelere imza atan Tek Enerji, uluslararası yatırım stratejisini Avrupa pazarında güçlendiriyor. Türkiye'de pek çok bölgede trafo merkezlerinde yeni kapasite tahsisi yapılamaması ve lisanssız güneş enerjisi projelerinde sürecin yavaşlamasıyla Tek Enerji, bu süreçte yatırımcıların enerji dönüşümü planlarının kesintiye uğramaması için Avrupa'da ölçeklenebilir ve sürdürülebilir yeni yatırım modelleri geliştirdi.

Tek Enerji, yatırımcıların güneş enerjisi projelerini güvenle hayata geçirebilmesi için projelendirme, saha ve fizibilite analizi, mühendislik, kurulum ve işletme gibi kritik aşamalarda da yatırımcılara danışmanlık sağlayarak Türkiye'de kapasite kısıtları nedeniyle beklemek zorunda kalan yatırımcılar için yeni bir yol haritası sunuyor. Romanya'da 50 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi projesi için yeni işbirliklerine imza atan şirket, Kuzey Makedonya'da 15 MW kapasitesi bulunan yeni projelerin altyapı planlamalarını, İtalya'da da yatırımcı ilişkileri ve iş geliştirme süreçlerini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca şirket, Avrupa'daki finans kuruluşlarının sağladığı uygun koşullu krediler sayesinde projelerde amortisman süresini 4 yıla indirerek yatırımcıya finansal sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlıyor.

'TÜRKİYE'DE KAPASİTE SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNMALI'

Tek Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Civelek, Türkiye'de enerji maliyetlerini düşürmek ve işletmelerin rekabet gücünü korumak için yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Türkiye'de kapasite kısıtları nedeniyle birçok yatırımın ertelendiğini ifade eden Hüseyin Civelek, 'Enerji dönüşümü ve sürdürülebilir üretim için kapasite sorunlarına hızla çözüm üretmeliyiz. Kapasite artırım adımlarının hızla uygulanması halinde, ülkemizin güneş enerjisinde çok daha güçlü ve bölgesel ölçekte belirleyici bir konuma ulaşacağına inanıyoruz.' dedi.

Tek Enerji olarak güneş enerjisi alanındaki yatırımlar için yeni alternatifler ürettiklerini dile getiren Hüseyin Civelek, 'Bu kapsamda enerji sektöründe yatırım hedefleyen firmalarımız için Avrupa'da yeni projeler geliştirmeye başladık. Başta Romanya, Avusturya ve Kuzey Makedonya olmak üzere yatırımcılarımız için yeni iş modelleri ve alternatifler oluşturduk. Söz konusu ülkelerde geliştirdiğimiz projelere ilgi her geçen gün artıyor.' diye konuştu.