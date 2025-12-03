İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Yeni Yıl Festivali Kültürpark'ta İzmirlileri ağırlıyor. Ziyaretçiler ve stant sahipleri konserlerden dans gösterilerine kadar birçok etkinliğin yer aldığı ve 31 Aralık'ta sonlanacak festivalin Kültürpark'a çok yakıştığını söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta ikincisi düzenlenen Yeni Yıl Festivali, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kültürpark eski lunapark alanında dev yılbaşı ağacı ile birlikte etkinlik sahnesi, üretici, işletmeci ve satıcıların yer aldığı stantlar kuruldu. Bir aylık festival kapsamında alışveriş ve yeme-içme stantları, çocuk alanları, konserler, buz pisti, dans gösterileri, DJ performansları ve sahne şovları tasarlandı. Kültürpark genelindeki yılbaşı temalı dekorlar ve özel fotoğraf köşeleriyle ziyaretçilere görsel bir şölen de sunuluyor. 31 Aralık'a kadar sürecek festivale katılan yurttaşlar ve stant sahipleri duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İlk festivale katılamadığını ancak ikincisine büyük bir heyecanla geldiğini aktaran Ece Çağlar, 'Bu alanın canlanması için çok güzel bir etkinlik olmuş. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Eminim çok daha keyifli bir alan olacak' dedi.

Stant sahibi Yasemin Kam, 'Geçen yıl da festivale katılmıştım. Festivali sevdik, güzel geçiyor. Eğlenceli oluyor. Eminim hafta sonu çok daha farklı kalabalık olacak. Memnunuz. Halkımızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte festivale gelen Ahmet Yalçın, 'Program gayet iyi, zengin. Geçen sene de katılmıştık. İzmir'e gerekli olan bu tür kültür aktiviteleri. İzmir bir kültür şehri' dedi.

Standında kendi imal ettiği ürünlerin satışını yapan Süreyya Sezeryenmez ise 'Geçen sene de yer almıştım. Büyükşehir Belediyemize ve Cemil Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel, keyifli, eğlenceli geçiyor. Yeni insanlar tanıyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz' diye konuştu.

İki organizasyona da katılan Nalan Kaynar, 'İnanılmaz güzel bir festival. Kahramanlar bölgesindeki insanlar olarak çok daha fazla kültürel etkinlik istiyoruz. Her şey çok güzel. Hafta sonu da inanılmaz güzel olacak. Müzik evime kadar geliyor. Çok daha güzellerini bekliyoruz' diye konuştu.

Festival alanında kurulan sahnede her gün 14.30-22.00 saatleri arasında müzik, dans ve DJ performansları yer alıyor. Festivalde yılbaşı tatlarından uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunuluyor.