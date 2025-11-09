Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Gazeteci-Yazar Zafer Şahin'e 6 Şubat depremleri sonrası kentte yürütülen yeniden inşa süreci ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'nın hızlı inşa süreciyle yeniden şekillendiğini ve dirençli bir şehir olduğunu söyledi.

'Malatya tek merkezli bir şehir yıkılınca her şey gitti' diyen Başkan Er, göreve geldiklerinde 1873 konutun ihalesinin yapıldığını, 14 ayda önemli mesafe kat ettiklerini belirtti. 9 ay içinde konut ve iş yerlerinin yükseldiğini ifade eden Er, zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında 12 bin fore kazık çakıldığını ve yer altı sularının drenajla sulama sistemine entegre edildiğini söyledi.

Saray Mahallesi'nin en prestijli projelerden olduğuna dikkati çeken Başkan Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iyi bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tamamen modern bir çarşı inşa edildiğini anlatan Başkan Er, şunları kaydetti: 'İnönü Caddesi Malatya'nın ana aksı. Tamamen modern bir çarşı olacak. Aynı zamanda çarşı genişleyecek. İnönü Caddesini, İstasyona kadar 30 metreye çıkarıyoruz. Raylı sistemle birlikte Malatya'nın prestij caddesi olacak. Söğütlü Camiinde de çalışmalar devam ediyor. Ramazan da ilk teravih namazını kılacağız.'

Malatya'da 1200 lokasyonda inşaat çalışması yürütüldüğünü belirten Başkan Er, sadece İkizce bölgesinde 27 bin konut yapıldığını ve buranın yeni bir ilçe olacağını söyledi. Malatya'da 68 rezerv alan bulunduğunu, yıkılan yerlerde yerinde dönüşümle konutlar inşa edildiğini ve demografik yapının korunduğunu vurguladı. Türkiye'nin en büyük rezerv alanının Malatya'da olduğunu belirten Er, eski hal binasının bulunduğu alanda kentin en prestijli projesinin yükseldiğini söyledi.

Malatya'da yoğun bir çalışma olduğunu ifade eden Gazeteci-Yazar Zafer Şahin ise 'Depremden en çok etkilenen illerin başında geliyor ama farklı bir Malatya ile karşılaştım.103 bin 505 bağımsız bölüm inşa ediliyor. 45 bin konutun kurası çekildi, 17 bin konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar konutların tamamlanması hedefleniyor. 'Dünyada bu organizasyonu yapabilecek kaç devlet var?' denilirse bu ülkelerin başında Türkiye geliyor' diye konuştu.