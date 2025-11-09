İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve müstehcenlik suçlarına yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 79 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nı paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli yürütülen operasyonlarda 5,8 milyar TL'lik işlem hacmine sahip organize ağ çökertildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 53'ü tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1987462688776114343

Şüphelilerin; sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek parça satışı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferine aracılık ettikleri, 'Borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları, vatandaşlara ait görüntü ve videoları izinsiz şekilde para karşılığında sattıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, 'Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da suç ve suçlulara geçit vermeyeceğiz.' diyerek, emeği geçen güvenlik güçlerini tebrik etti.