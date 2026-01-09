Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentte etkili olan kar yağışı sonrası TOKİ Karagöz'de ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da sabaha karşı etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak, vatandaşların mağdur olmasını önlemek amacıyla sahada hummalı bir çalışma yürütüyor.

Ekipler, bin 76'sı merkez, 11 bin 692'si kırsal olmak üzere 12 bin 768 kilometrede çalışmalarını sürdürüyor. Merkezde 118 araç ve 867 personel, kırsalda ise 151 araç ve 250 personel olmak üzere 269 araç, toplam bin 117 personel etkili olan kar yağışı sonrası yolların açık kalması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçelerde 22, kırsalda ise 18 olmak üzere 40 ekip konuşlandırılan bölge, yol ve güzergâhlarda çalışmalar yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Suat Soylu, ekiplerin karla mücadelesini yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekiplerin her noktada çalıştığını ifade eden Başkan Er, yolların her zaman açık kalması için sahada çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların mağdur olmamaları, sürücülerin rahat ilerleyebilmeleri için yolların sürekli açık olacağını kaydeden Başkan Sami Er, 'Ekiplerimiz işlerini bitirdikten sonra hemen sokaklara girecek. Ana arterlerden sonra yol ağımız olsun veya olmasın kritik yerlerde biz çalışma yapalım' talimatlarında bulundu.