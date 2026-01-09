Gebze Belediyesi tarafından Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen Gebze Basın Tarihi Sergisi, Gebze Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı. Sergi, kentin basın geçmişine ışık tutan arşivler, fotoğraflar ve yayınlarla büyük ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) - Serginin açılış programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, basının toplumsal hafızanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Serginin bu yönüyle büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Başkan Büyükgöz, konuşmasında ayrıca Gebze Kent Müzesi'nin gerekliliğine değinerek, bu yönde çalışmaların hayata geçirileceğini belirtti.

BASIN TARİHİNE SAYGI DURUŞU

Gebze'nin yerel basın tarihini yansıtan fotoğraflar, arşiv belgeleri ve yayınların yer aldığı sergi; gazetecilik mesleğinin geçmişten günümüze gelişimini gözler önüne seriyor. Sergi, 10-12 Ocak tarihleri arasında Gebze Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.