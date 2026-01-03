Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor ve en acılı anlarında da yanlarında olmaya devam ediyor. Cenaze sürecinin başından, defin ve taziye sürecinin sonuna kadar her aşamada hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli bir görevi yerine getiriyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hizmetler kapsamında cenazelerin yıkanması, kefen ve levazım temini, cenaze taşıma, morg hizmetleri, taziye ve defin çadır hizmetleri vatandaşlara sunuluyor.

2025 YILINDA 4 BİN 733 DEFİN İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin 733 defin işlemi gerçekleştirildi. Vefat eden vatandaşlarımızdan 2 bin 154'ü Şehir Mezarlığı'na, 2 bin 18'i ilçe ve mahalle mezarlıklarına defnedildi.

2025 yılı içerisinde vefat eden vatandaşlarımızın 2 bin 543'ü erkek, 2 bin 57'si kadın ve 133'ü çocuklardan oluştu.

CENAZE NAKİL VE ULAŞIM HİZMETİ

Yıl içerisinde 505 vatandaşımız cenaze nakil aracıyla, 55 vatandaşımız ise hava yolu ile il dışına gönderilerek ailelerin mağduriyet yaşamaması sağlandı. Ayrıca bir vatandaşımızın cenazesi ise yurtdışına gönderilmiştir. Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil ve ulaşım hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor.

5 BİN 8 ADET TAZİYE ÇADIRI HİZMETİ

Cenaze sahiplerinin taziye süreçlerinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından 5 bin 8 adet taziye çadırı hizmeti verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların acılarını paylaşmaya, zor zamanlarında yanlarında olmaya ve cenaze hizmetlerini titizlikle sürdürmeye devam ediyor.