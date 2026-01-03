İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanındaki uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla MobiliseYourCity Ortaklığı'na katıldı. Bu üyelikle İstanbul, düşük karbonlu, erişilebilir ve güvenli ulaşım çözümlerinin geliştirilmesinde uluslararası deneyim ve bilgi paylaşımından yararlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un sürdürülebilir kentsel hareketlilik yaklaşımı; hava kalitesinin iyileştirilmesi, istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ile herkes için güvenli, kapsayıcı ve ekonomik ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını temel hedefler arasında konumlandırıyor. Bu doğrultuda kent, ulaşım türleri arasındaki entegrasyonu güçlendirmeyi, özel araç kullanımını azaltmayı ve ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonlarını düşürmeyi hedefleyen kapsamlı bir planlama süreci yürütüyor.

MobiliseYourCity Ortaklığı'na üyelik, İstanbul'un bu alandaki çalışmalarını küresel ölçekte destekleyecek. Katılımla birlikte İstanbul; sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda politika geliştirme, kapasite artırma ve iyi uygulama örneklerini paylaşma imkânına sahip olacak. Ayrıca uzmanlar ve uygulayıcılardan oluşan uluslararası bir ağın parçası olarak, kent içi ulaşım projelerinde yenilikçi ve uygulanabilir çözümlere daha hızlı erişim sağlayacak.

Bu adım, İstanbul'un ulaşım alanında daha yeşil, daha erişilebilir ve insan odaklı bir dönüşüm hedefini uluslararası iş birlikleriyle güçlendiren stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.