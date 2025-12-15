Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Arguvan ilçesinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. Toplam 45 mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla ilçe genelinde 114,6 milyon TL tutarında altyapı yatırımı hayata geçirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılı yatırım programı kapsamında;49.7 kilometrelik yeni içme suyu hattı inşa etti, 4.5 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamladı. 8 adet yeni içme suyu deposu yaptı. 13 adet sondaj çalışması gerçekleştirdi. 33 içme suyu deposundabakım-onarım çalışması yaptı. 51 deponun temizlik işlemlerini tamamladı. 6 farklı su kaynağında çalışma yürüttü ve 7 adet fosseptik imalatını tamamlayarak hizmete sundu.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, 'Büyükşehir'in çalışmaları açısından en memnun olduğumuz kurum MASKİ'dir. Bunu mecliste de dile getirdim. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Bey ile yaptığımız görüşmelerde de söylemiştim. Özellikle bu sene MASKİ'nin Arguvan'a bakışı, Arguvan'a yaptığı yatırım ve bize gösterdiği ilgi diğer ilçelere göre çok daha fazla. Arguvan'daki su sorununun önemli bir bölümünde ciddi mesafeler kaydettik.Sondajlar özellikle çok kıymetliydi. Bu sondajlar mecburiyetten yapıldı; doğal kaynak sularımız, mevsim şartları ve ülkenin yaşadığı durumlar nedeniyle zaman içinde azaldı. Bu anlamda bize çok büyük destek sağladılar, alt yapı konusunda da öyle. Arguvan'a verdikleri destekten dolayı kendilerine özellikle çok teşekkür ederim' dedi.

2025 yılında hummalı bir çalışma yaptıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, 'Kuraklıkla karşı karşıyayız; kaynaklarımız tükenebilir ve yeni sorunlarla karşılaşabiliriz. Ancak her toplantımızda aynı problemleri konuşmayacağımıza dair söz verdik. Bu toplantımızda, 2025 yılı başında hangi taahhütlerde bulunduysak ve yıl içinde neleri gerçekleştirdiysek bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. Eksik kalan çalışmaların planlamasını da paylaşacağız. Verdiğimiz tüm sözler bizim için taahhüttür; teknik bir iptal gerekçesi olmadıkça hepsini yerine getireceğiz. 2026 yılı yatırım programımızı ise Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in liderliğinde, sizlerin talepleri ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlıyoruz. Sayın Başkanımız, 2026 Yılı Yatırım Programımızın lansmanını da bizzat gerçekleştirecektir.' diye konuştu.