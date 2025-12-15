Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede süren yol yapım çalışmaları kapsamında Karacaoğlan Mahallesi'nde vatandaşlar ve site yöneticilerinin taleplerini yerinde dinledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin dört bir yanında devam eden yol yapım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesinde saha incelemelerinde bulundu. Bornova'nın hızla gelişen bölgelerinden biri olan ve yüksek katlı yapılaşmanın arttığı mahallede Başkan Eşki, vatandaşlar ve site yöneticileri ile bir araya gelerek sorunları ve talepleri doğrudan dinledi.

Cadde cadde, sokak sokak gezen Başkan Eşki, ekiplerin yürüttüğü yol, kaldırım ve altyapı çalışmalarını yerinde değerlendirirken, bölgede yapılması planlanan düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. İncelemeler sırasında Bornova Belediyesi'nin ilgili bürokratları da Başkan Eşki'ye eşlik etti.

BAŞKAN EŞKİ: 'YOL ÇALIŞMALARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR'

Başkan Ömer Eşki, mahalle ziyaretinin önemine dikkat çekerek, 'Bornova'nın her mahallesinde olduğu gibi Karacaoğlan'da da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Yol, altyapı ve çevre düzenlemeleri sadece teknik işler değil; insanların günlük hayatına doğrudan dokunan hizmetlerdir. O yüzden sorunları yerinde görmek, vatandaşlarımızdan birebir dinlemek bizim için çok değerli. Hızlı, planlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.