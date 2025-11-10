Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde 31 Ekim- 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 250 bin ziyaretçiyi ağırladı.

MALATYA (İGFA) - Kültür ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini Malatyalılarla buluşturan fuar; söyleşiler, paneller, konferanslar, imza günleri ve yazar-okur buluşmalarıyla her yaş grubuna hitap etti. Bölge genelinde büyük ilgi gören etkinlikte, kitap ve sanat bir kez daha Malatya'da buluştu.

YAZARLAR VE OKURLAR AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTU

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, yüzlerce yazar ve yayınevinin katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar boyunca gerçekleştirilen yazar-öğrenci buluşmaları ve okullara yönelik etkinlikler sayesinde binlerce öğrenci okumuş oldukları kitapların yazarları ile tanışma fırsatı buldu.

BAŞKAN ER: 'FUAR MALATYA'YA KÜLTÜREL BİR DEĞER KATTI'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın kente kattığı kültürel değeri vurgulayarak şunları söyledi: Bu yıl 'Bir Kitap Bin Umut' temasıyla kitapseverlere kapılarını açan kitap fuarında 320 yayınevi stant açarken, 340 yazar okurlarıyla buluştu.

Kitap fuarı boyunca 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ile 30 yazar-STK buluşması gerçekleştirildi. Her yıl artan ziyaretçi sayısıyla bölgenin en önemli kültür etkinliklerinden biri haline gelen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden tam not aldı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen fuar, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi' dedi.

FUARA KATILAN YAZARLARDAN FUARA ÖVGÜ

11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, bu yıl da yazarlar ve okurları bir araya getirdi. Fuara katılım sağlayan yazarlardan fuar hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunarak organizasyonun yüksek kalitesine dikkat çektiler.

Yazarlar, Malatya'nın kültürel etkinliklere ev sahipliği yapma konusundaki başarısını takdir ettiklerini ifade ederek, fuarın kitap sevgisini yaygınlaştırmada ve okur-yazar buluşmalarını güçlendirmede önemli bir rol üstlendiğini belirttiler.

Prof. Dr. Psikiyatrist Kemal Sayar: Malatya bu deprem afetine rağmen kendini diriltmek isteyen, onarmak isteyen çok kuvvetli azim ve kararlılıkta buldum. Şehir adeta yeniden inşa ediliyor. Şehirde büyük bir dirayet var, büyük bir direnç var. Kitap fuarını çok başarılı buldum. Çok geniş bir alana yayılıyor. Okurların çok büyük bir ilgisi var. Büyükşehirlerde görmeye alışık olduğum ilgile burada da karşılaştım. Çok canlı ve dinamik bir kitap fuarı emeği geçen herkesi kutluyorum.