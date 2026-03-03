Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankara'nın ilçelerinden Balâ, Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Evrenli vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Programın ardından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Yörük Türkmen Vakfı (YÖRTÜRK) üyelerine yönelik düzenlenen iftar programına da katılan Başkan Özarslan, 'Hepimiz Türk milletinin birliğini, ramazanın kardeşlik ve paylaşma ruhunu yaşayacağız.' mesajı verdi.

Mevlana Kültür Merkezi'ndeki iftar programına; Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; AK Parti Keçiören İlçe STK Başkanı Erdal Çakıroğlu, Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç, Tüm Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Balâlılar Dernek Başkanı Recep Tosun, Şereflikoçhisar Dernek Başkanı Cevdet Mutlu, Balâlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Tosun, Keçiören Haymanalılar Dernek Başkanı Avni Güleş, Haymana Alaçık Köyü Sosyal Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zafer Sezer, Sarıgöl Derneği Başkanı Turan Bayraktar, Haymana Spor Kulübü Başkanı Evren Öz, Türkiye Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Atak, STK temsilcileri, dernek ve federasyon yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BU BÖLGENİN İNSANLARI HÜRRİYETİMİZİ KESİNLEŞTİRDİ'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programa katılan davetlilere yaptığı konuşmada, Ankaralıların Millî Mücadele'de önemli bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi: 'Haymana'nın, Balâ'nın, Polatlı'nın, Şereflikoçhisar'ın, Evren'in yiğit insanları; gözü gönlü iman dolu, serhat dolu, Millî Mücadele'mizin yiğit kahramanları hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yörenin insanları, Millî Mücadele'de bize hüviyetimizi kazandıran insanların ta kendileridir. Yoksa bizi ortada bırakacak, hüviyeti belirsiz bir manda hükümetinin ve birilerinin emri altına terk edeceklerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte o bölgenin yiğit insanları bu Cumhuriyet'i bize emanet ederek hürriyetimizi kesinleştirdi. İmanımızı yüce Allah'ın divanında muhkem kıldı. Biz sizlere söz verdik. Dedik ki; Keçiören'de olduğumuz müddetçe kimse yatağa aç girmeyecek, kimse yatağa üşüyerek, titreyerek girmeyecek. Yaşlısına bakılacak, engellisine bakılacak. Şükürler olsun ki o hizmetleri elimizden geldiği ölçüde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bize düşen de bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi asla ve katiyen bozmamaktır. Buna halel getirtmeyeceğiz.'