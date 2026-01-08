Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da ciddi bir altyapı çalışması yürütüldüğünü kaydederek, Malatya'nın eskisinden daha güzel olacağını söyledi. Başkan Er, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile birlikte Fuzuli Caddesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya yeniden ayağa kalkıyor. 104 bini TOKİ ve Emlak Konut, diğerleri de devlet destekli yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşa edildiği kentte Büyükşehir Belediyesi ise altyapıda ciddi bir yatırım gerçekleştiriyor.

20 milyarı TOKİ, 15 milyarı ise Büyükşehir marifetiyle olmak üzere 35 milyar liralık altyapı yatırımlarıyla şehir hem güçlü hem dirençli hem de sağlam bir alt ve üst yapıya kavuşmuş olacak.

İnşa çalışmalarında final aşamasına gelinirken kentin simge bölgelerinde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Fuzuli Caddesinde de altyapı noktasında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve ilgili kurum müdürleri Fuzuli Caddesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, cadde üzerinde hizmet veren esnafla bir araya geldi.

ER: ŞEHİR YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Malatya'nın yeniden ayağa kalktığını, altyapı çalışmalarının ise sürdüğünü dile getiren Başkan Sami Er, ' Az kaldı Malatya ayağa kalkıyor. Bütün kurumlar burada, çalışmaları hızlandırma noktasında inceleme yapıyoruz. Şehir yeniden inşa ediliyor. Malatya, eskisinden daha güzel olacak. Bu noktada ekiplerimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hep birlikte şehrimizi ayağa kaldıracağız. Artık son aşamaya geldik. Bu noktada altyapıya da önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz' dedi.

YAVUZ: 121 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve bütün kurumlarla koordine olduklarını ve planlamaların yapıldığını ifade eden Vali Seddar Yavuz ise 'Bu şehirde 121 bin bağımsız bölüm yapılıyor. Uçuk bir iş yapıyoruz. Yarın ne yapacağımıza odaklanırsak sorun çözülür. Daha güzel bir iş yapacağız. Kaldırımlardan altyapı geçecek. Yeni hatlar döşenecek, komple yenileyeceğiz. 2-3 hafta içinde burası çözülmüş olur' diye konuştu.

Fuzuli Caddesi'nde hizmet veren esnaf, 'Hep beraber ayağa kalkacağız' diyerek, taleplerini Vali Yavuz ve Başkan Er'e iletti.

Fuzuli Caddesinde MASKİ ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi alınmasının ardından valilik binasında süreçle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.