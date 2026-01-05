Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ula'nın Gökova Mahallesi'nde 24 milyon TL'lik yatırımla sıcak asfalt, kaldırım ve cep otoparkı çalışmalarıyla 1,4 kilometrelik yolu daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi'nde önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kozlukuyu olarak bilinen Gökova Yolu güzergâhında yürütülen çalışmalar çerçevesinde sıcak asfalt yenileme, çift taraflı kaldırım ve cep otoparkı imalatları devam ediyor.

Ula Belediyesi ile yapılan protokol doğrultusunda yağmursuyu geçişleri ve zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanırken, bin 400 metrelik yol hattında üstyapı çalışmaları hız kazandı. Uzun süredir altyapı sorunları nedeniyle yıpranan yolun, proje tamamlandığında daha güvenli ve konforlu bir hale gelmesi hedefleniyor.

Gökova Mahalle Muhtarı Ulaş Bavut, yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner'e teşekkür etti. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalarla birlikte ulaşımın daha rahat ve güvenli olacağını ifade etti.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, 'Merkez-kırsal ayrımı yapmadan Muğla'nın her noktasında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yatırımlar yapıyoruz. Gökova'daki bu çalışmayla hem yol güvenliğini artırıyor hem de mahalle dokusuna uygun bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz.' dedi.