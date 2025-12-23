LÖSEV, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların yeni yıl dileklerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla 'Dilek Topla Benim İçin' kampanyasını bu yıl da hayata geçirdi. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen kampanya, gönüllülerin ve bağışçıların desteğiyle çocuklara umut olmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Tedavisi devam eden çocukların yeni yıla umutla girebilmesi için hazırlanan projede, çocuklar hayallerini süsleyen oyuncak dileklerini paylaşıyor. 'Dilek Topla Benim İçin' çağrısıyla gönüllüler, bu dilekleri oyuncak bağışlarıyla gerçeğe dönüştürüyor.

HEDİYELER ÖZENLE PAKETLENDİ

İstanbul Anadolu Yakası İrtibat Ofisi tarafından düzenlenen hediye paketleme etkinliği, gönüllülerin değerli katılımlarıyla daha da renklendi. JustWork'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar için bağışlanan hediyeler, gönüllüler ve kurumsal destekçilerle birlikte düzenlenen bir etkinlikte sevgiyle paketlendi.

ÇOCUKLARIN MOTİVASYONU TEDAVİLERİNDE ETKİLİ

LÖSEV, kuruluşundan bu yana Türkiye genelinde on binlerce lösemi ve kanser hastası çocuk ile ailelerine hem maddi hem de manevi destek sunarak yaşam mücadelesinde yanlarında yer alıyor. Vakıf, yürüttüğü tüm çalışmalarını gönüllülerin emeği ve hayırseverlerin katkılarıyla sürdürüyor.

Bu destekler, yalnızca günlük ihtiyaçların karşılanmasını değil; çocukların tedavi süreçlerine daha güçlü ve umutlu tutunmalarını da sağlıyor.

'Herkesi Bu İyilik Yolculuğuna Davet Ediyoruz'

LÖSEV, 'Dilek Topla Benim İçin' kampanyasıyla, yeni yıl öncesinde tedavi süreci devam eden lösemili çocukların umutlarına ortak olmak isteyen gönüllüleri dayanışmaya davet ediyor. Kampanya, zorlu bir mücadele veren çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı ve onlara moral desteği sağlamayı amaçlıyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, yıllardır çocukların hayata tutunabilmesi için verilen mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığına dikkat çekilerek 'Çocuklarımız için hayaller kurduk, onların hayallerine ortak olduk. Şimdi de lösemili çocuklarımızın mutluluğunu çoğaltmak için herkesi bu iyilik yolculuğuna davet ediyoruz. Bir çocuğun yüzündeki gülümsemeden daha değerli hiçbir şey yok' ifadelerine yer verildi. LÖSEV, yeni yıl öncesinde çocuklara mutluluk armağan etmek isteyen herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyor.