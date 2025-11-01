Lösemiyle mücadele eden çocukların anneleri ve kanser atlatmış kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin satışa sunulduğu LSV Dükkan Anatolium AVM'de kapılarını açtı.

BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık ve dayanışma dolu anlamlı bir projeyi Bursa'da hayata geçirdi. Türkiye'de ilk kez bir alışveriş merkezinde, Anatolium AVM'de kapılarını açan LSV Dükkan'ın resmi açılışı Bursalıların geniş katılımıyla gerçekleşti.

Açılış LÖSEV'e kayıtlı hastalar, aileleri, gönüllüler, vakıf çalışanları ve AVM ziyaretçilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Açılış töreni öncesinde, lösemili çocuklar, iyileşmiş gençler, aileleri, gönüllüler ve vakıf çalışanlarının katılımıyla Anatolium AVM içerisinde farkındalık korteji düzenlendi. Program iyileşmiş gençlerin halk dansları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam etti. Son olarak LÖSEV Bursa yönetimi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hande Apaydın'ın da katılımıyla Anatolium AVM'nin birinci katında bulunan LSV Dükkan önünde kurdele kesimi merasimiyle açılış gerçekleşti.

Açılış konuşmasında söz alan Bursa LÖSEV İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya günün önemini 'LSV Dükkan'da yer alan her parça bir annenin emeğini, bir çocuğun umudunu taşıyor. Her alışveriş bir tedaviye, bir gülümsemeye, bir umuda vesile oluyor. Tüm Bursalıları evlerinin, ofislerinin rutin ihtiyaçlarını veya sevdiklerine alacakları hediyeleri LSV Dükkan'dan alarak alışverişlerini iyiliğe dönüştürmeye davet ediyoruz' sözleriyle ifade etti.

Anatolium AVM Pazarlama Müdürü Melek Poyraz: 'Bugün burada çok anlamlı bir açılış için bir aradayız. LÖSEV'in ilk AVM mağazasına Anatolium olarak ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mağaza sadece bir alışveriş noktası değil, umut ve dayanışmanın bir sembolü. LÖSEV'in yürüttüğü değerli çalışmaların daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayacak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, LÖSEV ailesine hoş geldiniz diyoruz.'

LSV Dükkan, lösemiyle mücadele eden çocukların anneleri ve kanser atlatmış kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin satışa sunulduğu bir LÖSEV iştirakidir. Kadınların üretim süreçlerinde rehabilite olmalarına yardımcı olunurken, diğer yandan aile ekonomilerine katkı sağlayarak sosyal hayata yeniden katılmaları destekleniyor. Bu yönüyle LSV Dükkan, kadın emeğini görünür kılan ve iyileşmeyi paylaşan bir dayanışma modeli oluşturuyor.

LSV Dükkan satışlarından elde edilen gelir, lösemili çocukların ve yetişkin kanser hastalarının tedavi ve eğitim süreçlerine, ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine ve vakfın sosyal projelerine aktarılıyor. LSV Dükkan; üretim, paylaşım ve dayanışmayı buluşturan bir oluşum olarak her alışverişi bir yardıma dönüştürüyor.