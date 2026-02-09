Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaali'de düzenlenen 'Yasal Haklar' seminerinde, özel gereksinimli bireyler ve aileleri yasal haklar ve sosyal ayrıcalıklar konusunda bilgilendirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Kocaali ilçesi Bahçem Park'ta 'Yasal Haklar' semineri düzenlendi.

Yalnızca özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak,Uzman Sosyolog Rumeysa Zeynep Şehit katıldı. Şehit, katılımcılara eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve kamusal alanlarda sahip oldukları yasal haklar hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.

Seminerde ayrıca engelli bireyler için düzenlenen sağlık raporlarının sağladığı yasal kolaylıklar, bu raporlar kapsamında sunulan sosyal ve idari ayrıcalıklar ele alındı. Program sonunda özel gereksinimli bireyler ve aileleri, gerçekleştirilen bilgilendirici çalışma ve desteklerden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.