Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), hafta sonu boyunca şehir genelinde etkisini gösteren ve yer yer şiddetini artıran sağanak yağışları güçlü altyapı ağı ile kaynaklara ulaştırdı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, şehir genelinde etkili olan yağışların ardından Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı. 28,41 seviyelerine kadar gerileyen göl seviyesi yağışların sorunsuz şekilde iletilmesi, alternatif kaynakların devreye alınması ve su kayıplarını önleyecek yatırımların devreye alınması ile birlikte 29 santim yükselerek 28,71 seviyelerine geldi.

Şehrin dört bir yanına düşen yağmur damlaları toplanarak içme suyu kaynaklarına ve göl havzasına ulaştırıldı. SASKİ'nin inşa ettiği güçlü altyapı hattının sorunsuz işlemesi sayesinde düşen yağışın verimliliği maksimum seviyeye çıkarıldı.

KRİTİK EŞİKTEN DÖNÜLDÜ

Göl seviyesinin 28,41 metreye kadar düşerek tarihinin en düşük seviyelerinden birini görmesinin ardından alınan tedbirler etkisini gösterdi. Son ölçümlere göre göl seviyesi 28,71 metreye ulaştı. Etkisini yer yer artıran yağışlar su kaynaklarına sorunsuz bir şekilde iletildi. Bu sayede kısa sürede sağlanan 30 santimetrelik artış, göl havzası üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azalttı.

ŞEHRİN 3 AYLIK SU İHTİYACI DEPOLANDI

SASKİ verilerine göre gerçekleşen 30 santimetrelik yükseliş göle toplamda 15 milyon metreküp su kazandırdı. Kazanılan bu miktar, Sakarya'nın ortalama 3 aylık su tüketimine denk geliyor.

'TASARRUF ELDEN BIRAKILMAMALI'

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız veriler kapsamında önümüzdeki günlerde meydana gelecek yağışların göl seviyesine ciddi katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Alternatif kaynaklar için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yaşanan artış Sapanca Gölü ve mevcut içme suyu kaynaklarımızı bir nebze rahatlatmış olsa da tasarruf bizler için hâlâ hayati öneme sahip. #Sapanca Gölü Hepimizin, tasarrufu elden bırakmayarak gölümüzü hep birlikte geleceğe taşıyalım' ifadelerine yer verildi.