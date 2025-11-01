'Zamanın İzinde Samsun'un Mimari Belleği' sempozyumu ile start alan programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Kültürel miras; bir şehrin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü bağlarından biridir anlayışı ile bizim gayemiz; geçmişine sahip çıkan, geleceğe güvenle bakan bir Samsun inşa etmektir' dedi.

SAMSUN (İGFA) - Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin ortak girişimiyle her yıl farklı bir tema etrafında gerçekleştirilen Avrupa Miras Günleri, bu yıl Samsun'da 'Mimari Miras: Kentin Belleğinde İz Sürmek' temasıyla düzenleniyor. 5 gün sürecek program coşkulu bir açılış programı ile başladı. Açılış programına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cihan Güller, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

'Geçmişine sahip çıkan, geleceğe güvenle bakan bir Samsun'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Kültürel miras; bir şehrin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü bağlarından biridir. Bu anlayış ile en temel hedefimiz, bu mirası koruyarak geleceğe aktarmak; tarihi yapılarımızı bilimsel restorasyon anlayışıyla yaşatmak ve çağdaş işlevlerle yeniden kent hayatına kazandırmaktır. Çünkü biliyoruz ki korunamayan miras, sadece geçmişin değil, geleceğin de kaybıdır. Bu vizyonun ışığında değerli tarihi yapılarımızı yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Terme Yeni Cami restorasyonu ve Hamidiye Hastanesi restorasyonu gibi projelerimizle, geçmişimizin sessiz tanıklarını yeniden şehrin kalbine kazandırıyoruz. Alaçam Evleri ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Bizim gayemiz; geçmişine sahip çıkan, geleceğe güvenle bakan bir Samsun inşa etmektir' dedi.

Konuşmasında Odak Samsun'a da parantez açan Başkan Doğan, 'Biliyoruz ki bir şehrin gerçek tanıtımı, önce kendi insanının o şehri tanımasıyla başlar. Bu nedenle, turizm potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmak için kurduğumuz 'Odak Samsun' turizm markasıyla, sadece yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri değil, öncelikle Samsunluları şehrimizin eşsiz tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini keşfetmeye davet ediyoruz. Samsunlular önce şehrini tanımalı, sahip çıkmalı ve bu zenginliğin en güçlü elçisi olmalıdır. Değerli misafirler, Avrupa Miras Günleri, bizlere sadece geçmişi hatırlatmakla kalmıyor; aynı zamanda, bu zengin birikimi koruma ve gelecek nesillere aktarma sorumluluğumuzu da bir kez daha hatırlatıyor. Bu etkinlikler; kültürler arası diyaloğu güçlendirmemiz ve mirasa sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmamız için bulunmaz bir fırsattır. Samsun'u kültür ve turizm alanında bölgesel bir çekim merkezi haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bu hedefimize, ortak akılla, bilimin ışığında ve koruma hassasiyetiyle ulaşacağımıza eminiz. Hepinize verimli, ilham verici ve keyifli bir Avrupa Miras Günleri programı diliyor; katılımınızdan dolayı şahsım ve Samsunlular adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'Şehre dokumak istiyoruz'

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 'Amacımız modern kentler inşa etmek değil sadece, geçmişi de günümüze taşımak. Biz de üniversite olarak bunu yapıyoruz. Tütün Depolarının Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'ne Dönüştürülmesi' projesiyle 'Necip Fazıl Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştük. Yine bu dönüşümle Cumhurbaşkanımızdan da 2025 Üstün Başarı Ödülü aldık. Kurduğumuz Şehir ve Mimarlık Araştırmaları Merkezi ile sadece kampüse değil, şehre de dokunmak istiyoruz. Şehrimizin güzelleşmesi noktasında Büyükşehir Belediyemiz ile ortak projeler yürütüyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ediyorum. Tüm kamu kurumları ile bu şehri hep birlikte dönüştürmeye, daha da güzel hale getirmeye talipliyiz' dedi.

Onur Konuğu Yüksek Mimar Dr. Gülsüm Tanyeli

Protokol konuşmalarının ardından programın onur konuğu olan İstanbul Teknik Üniversitesinden Restorasyon Uzmanı- Dr. Yüksek Mimar Gülsün Tanyeli, katılımcılara sunum yaptı.

'Zamanın İzinde Samsun'un Mimari Belleği'

'Zamanın İzinde Samsun'un Mimari Belleği' sempozyumunda ise alanında uzman isimler katılımcıları bilgilendirdi. Sempozyumda ilgi ve katılım yoğun oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, European Commission ve Council Of Europe desteği ile düzenlenen ve bugün başlayan Avrupa Miras Günleri 3 Kasım'da 'Tarihi ve Kültürü ile Saathane' anlatımı ve gezisi ile sona erecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde hayata geçirilen program ile Samsun'un tarihî, kültürel ve mimari belleğinin daha fazla görünür kılınması amaçlanıyor. Avrupa Miras Günleri'nde sempozyumlardan söyleşilere, geziler ve konserlerden atölye çalışmalarına doğru dolu bir program katılımcıları bekliyor.