Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu Lokomotif Çocuk Köyü'nde 2025 yılı dopdolu geçti. Farklı temalara sahip 8 vagonda gerçekleştirilen eğitimler başarıyla gerçekleşirken, yoğun ilgi gören merkezden 2025 yılında 12 bin 524 çocuk mezun oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik örnek projelerinden biri olan Lokomotif Çocuk Köyü, kısa sürede ulaştığı rakamlarla dikkat çekiyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 18 Mart 2024 tarihi itibarıyla eğitim vermeye başlayan Lokomotif Çocuk Köyü; çocukların eğitim, gelişim ve sosyal becerilerini destekleyen özgün yapısıyla önemli bir eğitim modeli sunuyor.

Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitimler, her biri farklı temalara sahip 8 vagonda gerçekleştiriliyor. Bu vagonlarda çocukların yaş gruplarına uygun olarak birçok alanda uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitim süreci, çocukların öğrenirken eğlenmesini esas alan interaktif bir yaklaşımla yürütülüyor. Kurulduğu günden itibaren yoğun ilgi gören merkezden 2025 yılında 12 bin 524 çocuk mezun oldu.

GÜVENLİ, EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ BİR ORTAM

Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programlarla çocukların özgüven kazanmaları, takım çalışmasını öğrenmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri hedefleniyor. Lokomotif temasıyla oluşturulan köy, çocukların hayal gücünü harekete geçirerek öğrenme sürecini daha kalıcı hale getiriyor. Kocaeli'de çocuk odaklı sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden biri olan Lokomotif Çocuk Köyü'nden 2024 yılından bu yana mezun olan çocuk sayısı ise 22 bin 305. Ulaşılan rakamlar, Lokomotif Çocuk Köyü'nün Kocaeli genelinde çocuklara sağladığı katkının somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.