İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamusal alanlarda yaptığı estetik dokunuşlarla kentin çehresini değiştirmeye otobüs duraklarıyla devam ediyor. Yeşil Durak projesi kapsamında durakların üstü sarmaşıklarla donatılırken, durak çevresi ise az su tüketen bitkilerle düzenleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın daha az suyla daha yeşil bir İzmir hedefiyle başlattığı yeşil dönüşüm çalışmaları, viyadük altları, refüjler ve kavşaklar gibi kamusal alanların ardından otobüs duraklarıyla devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent merkezinde hizmet veren ESHOT otobüs duraklarının üstünde ve çevresinde peyzaj çalışmaları başlattı. İklim krizine duyarlı, az su tüketen kurakçıl bitkilerle gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları kapsamında durak çevreleri yeşil bir görünüme kavuşturuluyor. Durakların zemininden tavanına kadar sarıcı bitkilere yer veriliyor. İlk etapta 21 durak için belirlenen yeşil dönüşüm çalışmalarının, ilerleyen süreçte İzmir geneline yayılması hedefleniyor. Peyzaj çalışmaları tamamlanan otobüs durakları, hem kent estetiğine değer katıyor hem de durak çevresini daha temiz bir görünüme kavuşturuyor.

'KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER TERCİH EDİYORUZ'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü'nde görevli Peyzaj Mimarı Koray Aydın, 'Bu projeye başkanımızın talimatıyla başladık. Amacımız, durak yüzeylerinin çevresini ve çatılarını yeşillendirerek iklimsel, estetik ve görsel açıdan nitelikli bir uygulamayı hayata geçirmek. Projeyle İzmir'in estetik görünümüne katkı sağlıyoruz. Başkanımızın bu konuda özel bir hassasiyeti bulunuyor. Kullandığımız bitkilerde, diğer alanlarda olduğu gibi kuraklığa dayanıklı türleri tercih ediyoruz. Pennisetum, lavanta, lavantin ve biberiye gibi bitkiler kullanıyoruz. Durak arkalarında ise sarıcı bitkilere yer veriyoruz' dedi.

Koray Aydın, 'İzmir genelinde 21 durağımız bulunuyor. Bu duraklardan 7'sinde çalışmalar tamamlandı, aktif olarak 3 durakta ise çalışmalar sürüyor. Projeyi 2026 yılı başında tamamlamayı hedefliyoruz. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak İzmir'in yeşil varlığını korumak ve genişletmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yeşil Durak projesi, İzmir'e çok yakışan bir çalışma oldu' ifadelerini kullandı.