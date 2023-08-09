Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2023 yılına ilişkin ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2023’ün ilk altı aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla %61 artırarak 1 milyar 24 milyon TL’ye yükseltti. Satış gelirleri ABD doları bazında %21 arttı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 316 milyon TL’ye ulaşan Logo Yazılım’ın net kârı ise %38 artışla 330 milyon TL olarak gerçekleşti. Logo Yazılım’ın hisse başına kazancı ise önceki yıla göre %33 artarak 5,3 TL oldu.

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2023 ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı.

2023’ün ilk yarısında satış gelirleri geçen yıla oranla %61 artarak, 1 milyar 24 milyon TL’ye yükseldi. ABD doları bazında ise %21 artan satış gelirleri 52 milyon dolara ulaştı.

Logo Yazılım’ın net dönem kârı ise geçen yıla oranla %38 artış göstererek 330 milyon TL’ye ulaştı.

Tekrarlayan gelirlerin faturalanan gelirler içindeki payı %65’e ulaşırken, hisse başı kazanç ise %33 artışla 5,3 TL oldu.

Türkiye operasyonlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %64’lük güçlü artışla 703 milyon TL’lik satış geliri kaydedildi.

Bulut çözümlerinde elde edilen %113 oranındaki satış geliri artışı, Logo Yazılım’ın sürdürülebilir kârlılığına katkı sağladı.

Zorlu makro koşullar ve değişken pazar dinamiklerine rağmen sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklanan Logo Yazılım, Türkiye operasyonlarında yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerin harcamalarındaki artışla satış gelirlerini %64 artışla 703 milyon TL’ye taşıdı. Satış gelirleri ABD doları bazında %24 arttı. Türkiye’de bulut çözümler %116’lık gelir artışı kaydetti ve Türkiye gelirlerindeki payı %37’e çıktı. Logo Yazılım’ın kurumsal iş yazılımları ve e-Devlet çözümlerinde yeni müşteri kazanımı 5 bin seviyelerinde gerçekleşti.

E-Devlet çözümlerinde pazar lideri olan eLogo, Türkiye’de kesilen toplam e-Fatura sayısının %30’unu yönetiyor. Aktif müşteri sayısı bir önceki yıla göre %26 artışla 147 bine ulaştı. Mikro KOBİ’lerin dijitalleşmesini sağlayan bulut çözümü Logo İşbaşı’nın ise kullanıcı sayısı ise 46 bin olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk yarısında güçlü finansal performanslarını sürdürdüklerini ifade eden Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, "Makro düzeyde yaşanan belirsizliklere rağmen Logo sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa odaklandı. Türkiye operasyonlarımızda güçlü gelir büyümesi kaydettik ve sürdürülebilir kârlılığımızı koruduk. Bulut gelirlerimizi artırırken, müşteri tabanımızı genişletmeye devam ettik. Servisleşme stratejimiz çerçevesinde uçtan uca hizmet veren bir bulut teknoloji şirketi olmak için Ar-Ge yatırımları odağımız devam ediyor. Bulut çözümlerimizde yaşadığımız yüksek gelir artışını bu stratejimizin olumlu bir sonucu olarak değerlendiriyoruz. 1.000'den fazla iş ortağımızdan oluşan Türkiye'nin en yaygın iş yazılımları ağıyla, mikro ölçekten kurumsal büyük yapılara kadar tüm ihtiyaçları karşılayan bir ekosisteme sahibiz. Bu sayede mevcut müşterilerimizin memnuniyetini artırırken, yeni müşteri kazanımlarımızla da sürdürülebilir büyümeyi sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bulut teknolojilerle sunduğumuz yenilikçi servislerimizle birlikte ekonominin dijitalleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.