İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, minibüs, servis, taksi ücretlerine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı. Tam bilet ücreti 15 TL oldu. Taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye, indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşım ücret tarife değişikliği teklifi görüşüldü. Toplantıda, İstanbul'da toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından vatandaşlar tarifenin ne zamandan itibaren geçerli olacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor? İşte o tarih.

İstanbul toplu taşımaya gelen zammın ne zaman başladığı gündemde yer alıyor. İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının ardından İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerine oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldığı duyuruldu. Bu gelişmeyle beraber vatandaşlar zamlı ve yeni İETT tarifelerinin geçerlilik tarihini sorgulamaya başladı. İstanbul’da yaşayan ve İstanbulkart ile beraber sık sık toplu taşıma araçlarını tercih edenler için zamlı toplu taşıma ücretleri belirlenen tarihten itibaren geçerli olacak.

İSTANBUL ULAŞIM ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İETT zamlı ve yeni minibüs, metro, metrobüs ve marmaray ücretleri 2023 belli oldu. Yeni fiyatlar toplu ulaşımda 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde 14 Ağustos Pazartesi günü uygulamaya konulacak.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Metrobüs ise 22.25 TL oldu.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 70 TL OLDU

Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına 12,89 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

MİNİBÜSE DE ZAM

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.