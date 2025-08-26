Lise öğrenimine yeni başlayacak öğrencilere yol göstermek, akademik ve sosyal uyum süreçlerini desteklemek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, 9. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıkları sağlanarak uyum süreçlerinin hızlandırılması amacıyla "Liseye Hoş Geldin" kitapları hazırlandı.

Bu kitap setiyle öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi hakkında bilgi vermek, ders çalışma yöntemlerini ve başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken adımları açıklamak ve lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarını tanıtmak amaçlandı.

"Liseye Hoş Geldin" kitapları, lise kademesinde yer alan Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikleri ve derslerin özelliklerini tanıtarak lise müfredatının öğrencilere neler getirdiğini detaylı şekilde aktardı.

Ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan "MEBİ", "OGM Materyal", "EBA" gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor.

Söz konusu kitaplara ulaşmak için tıklayabilirsiniz