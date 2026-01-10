Kadınlar Hentbol Süper Ligi lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 9. haftada sahasında Odunpazarı'nı 30-20 mağlup etti. Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeden 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak zirvede yoluna devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgiyle 5. sırada yer alan rakibiyle Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında 32-21 mağlup ettiği rakibi karşısında maça oldukça etkili başladı. Karşılaşmanın 6. dakikasını 5-1 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, farkı korurken, 20'de skoru 11-6 yaptı. Rakibine farkı azaltma şansı tanımayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilkyarıyı da 16-9 önde tamamladı.

BURSA (İGFA) - İkinci yarının başında hücumda aksasa da çabuk toparlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 36'da farkı 8 sayıya (20-12) çıkardı. İlerleyen bölümde farkı daha da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 52'de skoru 28-16 yaptı. Kalan bölümde de fark erimeyince Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 30-20 üstün ayrıldı ve 9. maçında 7. galibiyetini elde etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü EHF Avrupa Kupası son 16 Turu ilk maçında İspanya'da Replasa Beti-Onat ile karşılaşacak.

SALON: Üçevler

HAKEMLER: Özlem Yücel Çağlar, Suna Altıparmak

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sevilay İmamoğlu Öcal, Beyzanur Türkyılmaz, Cansu Akalın, Alena Ikhneva 3, Agny Zygoura 6, Emine Gökdemir 12, Joana Fortuna da Costa 4, Yeliz Özel 2, Fatma Ay Babur, Büşra Işıkhan 1, Yaren Berfe Eren, Sibel Gündoğdu 1, Zeynepnur Kendirci, Yağmur Aktay 1

ODUNPAZARI: Bedaiang, Kübranur Rallas, Gjorgjijevska, Baranik 2, Betül Yılmaz 4, Gülsüm Mihrap, Didem Hoşgör 5, Ceren Demirçelen 4, Ümmügülsüm Bedel 4, Betül Yılmaz, Öznur Özdemir, Zeynep Nur Kapaklıkaya 1

DEVRE: 16-9

İKİ DAKİKA CEZALARI: Baranik, Ümmügülsüm Bedel (2), Ceren Demirçelen (Odunpazarı) Büşra Işıkhan, Cansu Akalın (2) (Bursa Büyükşehir Belediyespor)