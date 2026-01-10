Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Osmangazi Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-0'lık net bir skorla yenerek, ikinci yarıya galibiyetle başladı.

BURSA (İGFA) - Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele veren Osmangazi Belediyespor, lige verilen aranın ardından 19. Hafta müsabakasında Ziraat Bankkart ile deplasmanda karşılaştı. Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan zorlu randevuya etkili başlayan Bursa temsilcisi, hücumda iyi organize olarak ilk seti 25-16 önde tamamladı. İkinci set ile birlikte oyuna ağırlığını tamamen koyan Osmangazi Belediyespor, üst üste bulduğu sayılarla ritmini sürdürerek bu seti de 25-18 kazandı. Müsabakanın üçüncü setinde de oyuna hükmeden Osmangazi Belediyespor, 25-16'lık skorla önde tamamladığı setin ardından, deplasmanda 3-0'lık net bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuç ile ligde yedinci galibiyetini elde eden Osmangazi Belediyespor, Play-Off hedefinde iddiasını sürdürdü.

'Takımımız Play-Off Hedefinde Yoluna Emin Adımlarla Devam Ediyor'

Ziraat Bankkart karşısında alınan galibiyetten ötürü teknik ekibi ve oyuncuları tebrik eden Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, 'Devre arasını iyi değerlendiren takımımız, ikinci devrenin ilk maçında Ziraat Bankkart karşısında organize ve etkili bir oyunla, 3-0 gibi net bir skorla kazanarak Play-Off hedefinde yoluna emin adımlarla devam ediyor. 15 günlük yoğun bir periyoda giriyoruz, 4 maç oynayacağız. Bu yoğun program öncesinde de güven veren bir galibiyet oldu. Hedefimiz 4'te 4 yaparak bu zorlu fikstürü geride bırakmak.' ifadelerini kullandı.