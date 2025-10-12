İstanbul'un eşsiz coğrafyasında düzenlenen Visa Maximiles Black L'Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı, Beykoz Spor Ormanı'ndan start aldı. 105 km uzun ve 52 km kısa parkurda binlerce sporcu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kıtaları pedallarıyla birleştirdi. Tour de France ruhu İstanbul yollarında canlandı; Mudanya Belediyespor'dan Gökhan Uzuntaş sarı mayoyu giydi.

İSTANBUL (İGFA) - Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Étape Türkiye, ikinci yılında iki binin üzerinde sporcuyu İstanbul'un kalbinde bir araya getirdi.

Beykoz Spor Ormanı'ndan sabah verilen startla başlayan yarış, katılımcılara rekabetçi ruh ve doğ nın eşsiz atmosferini sundu. Boğaz'dan Karadeniz kıyılarına uzanan parkur, Asya'dan Avrupa'ya geçişle dünyada benzeri olmayan bir deneyim yaşattı.

Polonezköy, Riva, Kılıçlı ve vehicles Paşamandıra güzergâhları, tarih ve manzarayla birleşti.

Yarışın sembolik anı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki Škoda Sprint Kapısı oldu. Polonezköy'deki Asperox Tırmanış Kapısı, sporcuların dayanıklılığını test etti.

Startı, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Şeyda Dursun, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Beykoz Başkan Yardımcısı Burak Karaçam ve sponsor temsilcileri verdi. L'Étape by Tour de France Series Genel Müdürü Kevin Quiniou da törende yer aldı.

ÖDÜL TÖRENİ VE KAZANANLAR

Finiş sonrası ödül töreninde genel klasman lideri Mudanay Belediyespor'dan Gökhan Uzuntaş sarı mayoyu, Şevket Özer yeşil mayoyu, Anton Hrabovskyi kırmızı puantiyeli mayoyu giydi.

Kadınlarda Gökçe Demirsoy sarı ve yeşil, Şeniz Pamuk kırmızı puantiyeli mayoyu aldı. En genç şampiyonlar Ayşe Gürer (kadın) ve Berat Aslan (erkek) beyaz mayoyu kazandı.

Uzun parkuru 02.56:58 sürede tamamlayan Mudanya Belediyespor'dan Gökhan Uzuntaş birinci olurken, kadınlarda ADK Racing Team'dan Gökçe Demirsoy 03:14:34 sürede tamamlayarak birincilik elde etti. Kısa parkurda kadınların birincisi Asperox BikePedia Team'dan Sevcan Alper Özcan, erkeklerde ise Büyükçekmece Bisiklet Kulübü'nden Murat Uslu birinci oldu.

Törene İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Beykoz Kaymakamı Fatih Ürkmezer katıldı.

Ödülleri sponsor temsilcileri takdim etti.