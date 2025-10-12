Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 6. Rumkale Su Sporları Festivali'nde yaklaşık 1000 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Gaziantep (igfa) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, tarihi Rumkale'nin eşsiz manzarasında gerçekleştirildi. 'Fırat'ın İncisi' olarak anılan bölgede yapılan festivalde yaklaşık 1000 sporcu, dragon bot, su topu ve yüzme gibi branşlarda yarışarak izleyenlere adrenalin dolu bir gün yaşattı.

Rumkale'nin doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen festival, bölgenin su sporları turizminde merkez haline geldiğini bir kez daha gösterdi. Gün boyunca yapılan flyboard, jetski, dragon bot, açık su yüzme ve su topu müsabakaları, hem sporcuların performansları hem de seyircilerin coşkusuyla büyük ilgi gördü.

30 METREDEN SUYA ATLADI

Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri, profesyonel sporcu Kıvanç Gür'ün 30 metrelik yükseklikten gerçekleştirdiği cliff diving (yüksekten suya atlayış) gösterisiydi. Gür'ün Fırat'ın serin sularına yaptığı bu atlayış, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rumkale'nin eşsiz manzarasında düzenlenen Uluslararası 6. Rumkale Su Sporları Festivali açılışında konuştu. Şahin, sporun birleştirici gücüne ve gençliğin potansiyeline vurgu yaptı.

ŞAHİN: 'FIRAT'I BÜTÜN DÜNYAYA TANITMAYA KARARLIYIZ'

Festivalde dört ülkeden gelen yaklaşık bin sporcunun mücadele ettiğini belirten Şahin, 'Artık Fırat'ın gençleri burada, Dicle'nin gençleri burada. Bu şehir spor şehri olacak. Fırat'ı bütün dünyaya tanıtmaya kararlıyız.' dedi.

Şahin, gençlere seslenerek, 'Spor yapan herkes hayatta başarılı olur. Su hocadır, su bize öğretir, su hayattır. Allah'ın izniyle bu şehrin çocuklarını suyla barışık, takım ruhunu bilen, güçlü bir gençlik olarak yetiştireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Rumkale'nin su sporlarıyla yeniden canlandığını belirten Şahin, '6 Şubat depreminden sonra Rumkale adeta yoğun bakımdaki bir hastaydı. Bakanlarımızın, valilerimizin, belediye ekiplerimizin destekleriyle Rumkale'yi yeniden ayağa kaldırdık. Bugün buradaysak, bu azmin ve inancın eseridir.' diye konuştu.

BAŞKAN ŞAHİN'DEN KADIN SPORCULARA MÜJDE

Gençlere ve kadın sporculara ayrı bir alan açılacağını belirten Şahin, 'Önümüzdeki yıl kadınlar için ayrı yarışlar düzenleyeceğiz. Kadınlarımız güçte, iyilikte ve mücadelede yarışacak.' dedi.

Şahin ayrıca, spora erken yaşta erişimin önemine değinerek, 'Her ilçemize havuz yaptık. Bu şehirde yedi yüz bin çocuk var. Hepsinin eğitimli bir şekilde sporla, suyla barışmasını istiyoruz. Çocuklarımızın enerjisini doğru kanalize etmek, onları hayata hazırlamanın en güzel yoludur.' ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in su sporlarıyla büyüyeceğini vurgulayan Şahin, 'Biz kara çocuğuyduk, şimdi su şehri olmaya çalışıyoruz. Fırat'ın güzelliğini tüm dünyaya tanıtacağız. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu şehri spor şehri yapacağız.' diye konuştu.

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik ise, kentin köklü tarihine ve kültürel zenginliğine dikkat çekti. Sezik, 'Gaziantep binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biridir. Her sokağında tarih, her taşında emek, her sofrasında lezzet vardır. Ancak Gaziantep'in güzelliği yalnızca mutfağında değil, doğasında, insanında ve kültüründe gizlidir.' dedi.

VALİ YARDIMCISI SEZİK: 'FESTİVAL, GAZİANTEP'İN ENERJİSİNİ VE MİSAFİRPERVERLİĞİNİ DÜNYAYA YANSITIYOR'

Rumkale'nin geçmişten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktaran Sezik, 'Rumkale, tarihinin yanı sıra su sporlarıyla da büyülemeye devam ediyor. Her yıl düzenlenen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, Gaziantep'in enerjisini ve misafirperverliğini dünyaya yansıtıyor. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ve tüm ekibine teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkan Vekili Hakan Arslan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Yavuzeli Belediye Başkanı Mehmet Kaya ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Vekili Metin Bedir de günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.