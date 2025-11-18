Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına beklediğini duyurarak vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Ülke genelinde ise parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli sağanak yağış görüleceği, diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/s) esmesi bekleniyor. MGM, bu bölgelerde yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gece ve sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Rüzgârın yurt genelinde çoğunlukla güney yönlerden hafif, ara sıra orta şiddette eseceği ifade edildi.