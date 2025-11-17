Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 14 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda, 2 şüpheliye yönelik adreste yapılan aramada 3 parça halinde daralı 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan M.A.A. (2004 Düzce doğumlu, 5 suç kaydı) hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapıldı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı makamlarca tutuklanırken, soruşturma kapsamında firari olan F.A. (2005 Düzce doğumlu, 6 suç kaydı) da 17 Kasım 2025'te yakalandı.
Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.