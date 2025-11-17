Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Beyciler Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 14 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda, 2 şüpheliye yönelik adreste yapılan aramada 3 parça halinde daralı 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A.A. (2004 Düzce doğumlu, 5 suç kaydı) hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapıldı.

11 ilde mutlu sona az kaldı... Bakan Kurum il il konutlarda son durumu paylaştı
11 ilde mutlu sona az kaldı... Bakan Kurum il il konutlarda son durumu paylaştı
İçeriği Görüntüle

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı makamlarca tutuklanırken, soruşturma kapsamında firari olan F.A. (2005 Düzce doğumlu, 6 suç kaydı) da 17 Kasım 2025'te yakalandı.

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: RSS