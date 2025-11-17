Bunlar da ilginizi çekebilir

Şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen bir kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı makamlarca tutuklanırken, soruşturma kapsamında firari olan F.A. (2005 Düzce doğumlu, 6 suç kaydı) da 17 Kasım 2025'te yakalandı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - 14 Kasım 2025'te düzenlenen operasyonda, 2 şüpheliye yönelik adreste yapılan aramada 3 parça halinde daralı 10 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

