Meteoroloji, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağış bekliyor. Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak, bazı yüksek bölgelerde kar yağışı görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde, rüzgar ise değişken esacak.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Aralık Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Hava raporuna göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.