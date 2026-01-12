Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda Tire 2021 Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup ederek taraftarına büyük sevinç yaşattı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyaspor, Tire 2021 Futbol Kulübü ile oynadığı karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca ortaya koyduğu azimli ve kararlı futboluyla üstün bir performans sergileyen Mavi Şimşek, sahadan haklı bir zaferle ayrıldı.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahyaspor'a destek vererek takımın yanında yer aldı. Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Kahveci ve il protokolünün tribündeki varlığı, futbolcular ve taraftarlar için önemli bir moral kaynağı oldu.

Alınan bu anlamlı galibiyetle yoluna emin adımlarla devam eden Kütahyaspor, şehirle kurduğu güçlü bağın da karşılığını sahaya yansıttı.

Mavi Şimşek'te futbolcular, teknik ekip ve yönetim kurulu galibiyet sonrası tebrik edildi.