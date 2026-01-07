Kütahya Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) ile hafriyat süreçlerini dijital ortamda takip etmeye başlıyor. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sistemin çevreyi koruma, şeffaflık ve denetim açısından örnek teşkil edeceğini vurguladı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HYBS) Bilgilendirme Toplantısı'nda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mühendisler, mimarlar ve müteahhitler katıldı.

Başkan Kahveci, HYBS'nin şehrin çevresine ve gelecek nesillere karşı duyulan sorumluluğun somut bir göstergesi olduğunu belirtti. 'Kontrolsüz hafriyat dökümleri çevresel riskler ve kamu kaynakları açısından ciddi sorunlar doğuruyor. Bu süreçlerin denetimi ve sorumluluğu mevzuat gereği belediyelere ait' dedi. Yeni sistem sayesinde hafriyatın üretildiği noktadan döküm alanına kadar tüm sürecin anlık olarak izlenebileceğini aktaran Başkan Kahveci, araç takibi, güzergah kontrolü ve döküm miktarı ile zamanının kayıt altına alınacağını söyledi.

HYBS'nin şeffaflığı ve denetimi esas alan yapısıyla kurallara uyan sektör temsilcilerini koruyacağını, kaçak döküme ise geçit vermeyeceğini vurguladı.