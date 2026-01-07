Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve TÜSİAD, işyerlerinde babaların çocuk bakımında aktif rol almasını destekleyen 'İşyerlerinde İlgili Babalığın Desteklenmesi Rehberi'ni kamuoyuna tanıttı. Rehber, kadınların istihdama katılımını artırmayı ve eşit ebeveynlik anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İSTANBUL (İGFA) - TÜSİAD'da düzenlenen tanıtım toplantısına TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Başkanı Yılmaz Yılmaz ile AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın katıldı. Yılmaz Yılmaz, kadınların iş hayatındaki konumunu çocukların eğitim ve erken gelişim süreçleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Başkan Yılmaz, 'Kadınların karşılaştığı engeller yalnızca onların meselesi değil. Çocuk bakımının ve ev içi sorumlulukların eşit paylaşımına dayanan eşit ebeveynlik yaklaşımı, çözümün merkezinde olmalı. İş dünyasında babalık izninin yasal sürenin ötesine taşınması iyi bir örnek' dedi.

AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın ise, babaların çocuk bakımında aktif rol üstlenmesinin hem kadınların istihdama katılımı hem de çocukların çok yönlü gelişimi için kritik önemde olduğunu belirtti. Yalçın, 'Rehberimiz, özel sektör temsilcilerine somut adımlar sunarak, ilgili babalık anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Rehber, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi, babaların çocuk bakımına katılımını teşvik etmeyi ve kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Bu adım, eşit ebeveynlik ve toplumsal cinsiyet duyarlılığının iş hayatına entegre edilmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.