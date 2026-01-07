Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-SEN arasında imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi ile belediye çalışanlarının mali ve sosyal hakları yasal çerçevede en üst seviyeye çıkarıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında, belediye personelinin mali ve sosyal haklarını güçlendiren Sosyal Denge Sözleşmesi en üst limitten imza altına alındı. Sözleşmeye, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Türk Yerel Hizmet-SEN Kütahya Şube Başkanı Ahmet Kırka imza attı.

İmzalanan protokol kapsamında, belediyede görev yapan kamu görevlilerine maaşlarına ilave olarak en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dâhil yüzde 120'si oranında brüt Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece, yasal çerçevede uygulanabilecek en yüksek sosyal denge oranı belediye personeli için hayata geçirilmiş oldu. Sözleşmenin çalışanların refahını önceleyen güçlü bir iradenin göstergesi olduğunu belirten Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Sosyal Denge Sözleşmesi'nin çalışma barışını güçlendirdiğini, personelin motivasyonunu artırdığını ve belediye hizmetlerinin daha verimli sunulmasına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.